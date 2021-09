Die Herausforderung ist groß, die Lösung gefunden: Der neue Leiter des Amtes für Kultur heißt Lutz Schwarz. Lutz Schwarz wurde im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag zum neuen Leiter des Amtes für Kultur vom Gremium ausgewählt. Damit löst er Andreas Dobmeier ab, der sich im März 2022 in den Vorruhestand verabschiedet.

Lutz Schwarz ist 51 Jahre alt und hält aktuell einen Lehrauftrag an der Universität Magdeburg im Bereich Erwachsenenbildung (LV Musiktheater) inne. Der künftige Kulturamtsleiter blickt auf langjährige Erfahrung im Kulturbereich zurück. Nach anfänglichen Lehrauftragen, fungierte der 51-Jährige auch als Regisseur an namhaften Wirkungsstätten, wie zum Beispiel dem Landeshauptstadttheater in Erfurt oder als freiberuflicher Spielleiter, wobei er auch im Ausland intensive Erfahrungen in verschiedenen Ländern gesammelt hat.

Als koordinierender Spielleiter des Bayerischen Staatstheaters in Nürnberg oder als Referent der Generalintendanz des Landeshauptstadttheaters Magdeburg war er maßgeblich auch für millionenschwere Etat-Summen verantwortlich.

Die Stadtverwaltung teilt mit: „Mit der Besetzung ist die Kulturarbeit auch in Zukunft in den guten Händen eines kulturerfahrenen und kompetenten Amtsleiters, auf den große Aufgaben warten.“