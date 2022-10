Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde Für Klimaschutz und gegen das Mullah-Regime: Zweimal Protest am Wochenende Villingen als Schauplatz zweier unterschiedlicher Aktionen: 49 Stunden lang ging‘s um den Kampf ums Klima – und am Sonntag um Frieden und Freiheit in der Welt, aber besonders im Iran.

Informeller Protest mit Fahrrädern: Mitglieder des Aktionsbündnisses Klimanotstand machen am Wochenende auch eine Radtour durch Villingen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, und kommen hier am Bahnhof in Villingen vorbei. | Bild: Ina Klietz