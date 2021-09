Die Polizei sucht derzeit europaweit nach einer vermissten 15-jährigen Jugendlichen aus Villingen-Schwenningen. Das wird jetzt in einer entsprechenden Mitteilung berichtet.

Ist sie in Frankreich oder Spanien?

Alexandra L. habe ihr Zuhause am Donnerstag, 2. September, verlassen und könnte sich laut Polizeiangaben in Frankreich oder Spanien aufhalten. Die Vermisste ist demnach in Spanien geboren und rumänische Staatsangehörige. Sie führt zwei Rucksäcke mit diversen Kleidungsstücken mit sich. Bekleidet war die Jugendliche mit einer schwarzen Lederjacke, brauner Stoffhose und weißen Sneakers. Sie ist circa 1,55 Meter groß, kräftig und hat dunkelbraunes, langes Haar mit Mittelscheitel.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto wurde auf dem Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Polizei Villingen unter Telefon (07721) 601-0 oder jede andere Polizeidienststelle.