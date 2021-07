Gut 100 Personen dürften es am Ende gewesen sein, die sich am Freitag an einer Kundgebung und anschließenden Demonstration mit Protest gegen die aktuelle Schul- und Corona-Politik durch die Villinger Innenstadt bewegten.

Konzeptlosigkeit wird angeprangert

Initiiert wurde die Demo von Diana Seewald und Oliver Huppenbauer, Eltern von schulpflichtigen Kindern und Elternbeiratsmitglieder. Ihnen missfiel die Konzeptlosigkeit der Bildungspolitik und sie fordern, dass die Schüler nach den Sommerferien auch bei hoher Inzidenzzahl in den Präsenzunterricht starten können. Dazu brauche es ein Konzept.

Gegenüber den versammelten Personen, die teilweise mit Trillerpfeifen und Plakaten auf den Münsterplatz gekommen sind, kritisierte Huppenbauer: „In der Wirtschaft wären diese Politiker längst weg vom Fenster.“ Er bezweifelt zudem, dass eine hohe Impfquote und ein Lüftungskonzept ausreichend seien für einen sicheren und verlässlichen Start ins neue Schuljahr. Außerdem sprach er die psychische Belastung für die Kinder wegen der schwierigen Unterrichtssituation an. Anschließend zog die Demonstration durch die Villinger Innenstadt und die Eltern machten ihrem Unmut Luft.