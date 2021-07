Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

„Unsere Kinder gehören in den Präsenzunterricht“: Wie VS-Eltern jetzt mit einer Demo für ihre Kinder kämpfen wollen

Was als kleine Idee von ein paar Eltern am Romäusgymnasium gestartet ist, hat inzwischen Anklang bei Eltern sämtlicher Schulzweige gefunden. Sie wollen, dass alles dafür getan wird, dass die Kinder nicht wieder wegen steigender Inzidenzen nach den Ferien aus dem Präsenzunterricht gerissen werden. Am Freitagnachmittag soll nun eine Demonstration auf dem Münsterplatz stattfinden.