Drei Personen sind bei einem Unfall am Montagnachmittag auf dem Nordzubringer B 523 verletzt worden, zwei davon schwer. Nach ersten Angaben der Polizei übersah ein Autofahrer, der von der Dauchinger Straße auf die B 523 einbiegen wollte, ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, in der Folge wurde auch ein entgegenkommendes Fahrzeug in den Zusammenstoß involviert.



Die Feuerwehr musste einen der Unfallbeteiligten aus dem demolierten Fahrzeuge befreien. Auf der B 523 bildeten sich längere Rückstaus.

Die Feuerwehr musste Unfallbeteiligten befreien | Bild: Sprich, Roland