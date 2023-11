Die Sportparty steht bevor, und die öffentliche Abstimmung, bei der die Stars der lokalen Sportszene gewählt werden, hat begonnen. Noch bis Sonntag, 12. November, haben die Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und die besten Sportler, Sportlerinnen, Mannschaften und Masters des Jahres zu küren, heißt es in einer Mitteilung.

Wenn die Türen der Neckarhalle in Schwenningen am Samstag, 25. November, um 20 Uhr öffnen, betreten die Gäste eine Welt, in der sportliche Höchstleistungen, Ehrgeiz und Teamgeist im Mittelpunkt stehen. Die Sportparty 2023 sei der Höhepunkt des Sportjahres in Villingen-Schwenningen und Umgebung. „Die Sportparty ist ein Zeichen der Wertschätzung für die außerordentlichen Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler“, erklärt Daniel Fleig, Vorstand des Sportverbands Villingen-Schwenningen. „Sie haben hart trainiert, Rückschläge überwunden und großartige Erfolge gefeiert. Sie stehen im Rampenlicht, und die ganze Stadt feiert mit ihnen.“

Die Neckarhalle werde für diesen besonderen Anlass in eine glanzvolle Arena verwandelt. Die Bühne sei perfekt inszeniert, die Scheinwerfer sind auf die Nominierten und ihre Erfolge gerichtet. „Wir haben keine Mühen gescheut, um diesen Abend unvergesslich zu machen“, so Fleig. „Die Dekoration, das Licht, der Sound – alles ist bis ins kleinste Detail geplant, um die Sportlerinnen und Sportler gebührend zu ehren.“ Neben der Verleihung der begehrten Auszeichnungen erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm mit vielfältigen Showeinlagen. Sportliche Darbietungen von lokalen Vereinen zeigen die Vielfalt und das hohe Niveau des Sports in der Region. „Sport verbindet, er bringt Menschen zusammen, und genau das wollen wir: feiern“, betont Fleig. „Wir haben Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen und Disziplinen hier, von jungen Talenten bis zu erfahrenen Masters. Alle haben Außergewöhnliches geleistet, alle haben diesen Moment der Anerkennung verdient.“

Aber es werden nicht nur die Sportler des Jahres geehrt, es gibt auch eine Ehrung für besondere Verdienste im Sport, den Sportehrenbrief der Stadt Villingen-Schwenningen. Diese Kategorie ist denjenigen gewidmet, die sich hinter den Kulissen engagieren, Trainerinnen und Trainer, Funktionärinnen und Funktionäre, Ehrenamtliche – all diejenigen, die ihre Zeit und Energie in den Dienst des Sports stellen. „Ohne das Engagement dieser Menschen wäre der Sport in unserer Stadt nicht das, was er ist“, so Fleig. „Sie sind das Rückgrat des Sports, und wir sind stolz darauf, sie an diesem Abend hier bei uns zu haben.“

Die Liste der Nominierten ist beeindruckend, die Wahl spannend. Im Rennen um den Titel „Sportler des Jahres“ stehen Anton Müller (Volleyball, TG Schwenningen), Adrian Engstler (Leichtathletik, TV Villingen), Lukas Krauss (Ski Alpin, SSC Schwenningen), Mark Pfaffenrodt (Pool, Billardverein Villingen-Schwenningen) und Dennis Walz (Boxen, Boxing VS).

Bei den Damen kämpfen Ella Gappel (Eishockey, SERC Schwenningen), Svenja Heide (Billard, Billardverein Villingen-Schwenningen), Diara Martens (Synchronschwimmen, SSC Schwenningen), Lea Strauch (Twirling, MMC Twirlingsport VS), Angelina Streit (Leichtathletik, TV Villingen) und Fiona Marquardt (Bogensport, Bogenclub Villingen-Schwenningen) um den Titel „Sportlerin des Jahres“.

Beim „Master des Jahres“ stehen Paolo di Giola (Judo, Judoclub Schwenningen), Anja Furtwängler (Schwimmen, Schwimmclub Villingen), Werner Joos (Schießsport, Schützengemeinschaft Villingen), das Synchro-Team (Synchronschwimmen, SSC Schwenningen) und Helmut Wolff (Kanu, Kanusportclub Villingen) zur Wahl.

Für die „Mannschaft des Jahres“ sind nominiert die Herren zwei des Basketballvereins Villingen-Schwenningen, die erste Mannschaft des Billardvereins Villingen-Schwenningen, die Herren eins des Hockeyclub Villingen, die Mannschaft des MMC Twirlingsport VS, die U15 des Schwenninger ERC, die Herren eins (Volleyball) der TG Schwenningen und die Damen eins (Volleyball) des TV Villingen.