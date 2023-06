Klar, wer mit einem Mercedes E350 unterwegs ist, hat sicher eine besondere Affinität zu Autos. Gerne fährt man auch mit quietschenden Reifen und deutlich zu schnell – warum hat man denn auch so eine flotte Karre – auf einen Parkplatz an der Schwenninger Neckarhalle. Blöd nur, wenn die Polizei einem auf die Schliche kommt und den Führerschein sehen will.

Wo steckt bloß der Zwillingsbruder?

Den kann ein man nicht vorzeigen, also behauptet der 26-Jährige, er ist gar nicht gefahren. Das sei sein eineiiger Zwillingsbruder gewesen, der ihm natürlich wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sieht. Wenn man allerdings dann nicht mal weiß, wo sich der Zwillingsbruder gerade aufhält, fliegt der Schwindel schnell auf. Der Autofahrer, der natürlich keinen Zwillingsbruder hat, musste den seinen Mercedes abstellen, die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Auch ein Ehepaar fährt ohne Führerschein

Aber damit nicht genug, bei einer weiteren Kontrolle fiel der Polizei in der Villinger Richthofenstraße ein ebenfalls 26-Jähriger Mann auf, es war aber nicht der Zwillingsbruder. Allerdings hatte er auch keinen Führerschein – das Auto ist auf seine Frau zugelassen, die während der Fahrt neben ihm saß. Sie war also reel, aber leider nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Also gibt es jetzt eine Anzeige für Mann und Frau.

Hier lesen Sie, wie ein 31-Jähriger durch eine Chaosfahrt durchs Höllental versuchte, der Polizei zu entwischen.