Egal, wie die Entscheidung ausfällt: Die Stadträte dürften von einer Seite immer Prügel beziehen, wenn sie sich nun am Mittwoch, 25. Januar, erstmals mit der Frage beschäftigen, ob die Sperrzeit in der Villinger Färberstraße verlängert wird, das heißt, ob die Kneipen früher schließen müssen. Entweder die Anwohner murren auf, wenn es zu keinen Einschränkungen kommt, oder eben die Gastronomen, wenn sie früher zu machen müssen. Ist das ein Kompromiss in Sicht und wie ist die rechtliche Lage?

Auf einen Mittelweg setzt SPD-Fraktionssprecher Edgar Schurr bei der Lösung des Problems, wie die Nachtruhe der Anwohner und der Kneipenbetrieb zumindest halbwegs zu vereinbaren sein könnten. Er kann sich vorstellen, dass es unter der Woche bei einer Sperrzeit von drei Uhr bleibt, am Wochenende früher, um zwei oder drei Uhr zugemacht werden muss (bisher fünf Uhr).

Besonderes Wohngebiet

Bei der Färberstraße handele sich um ein besonderes Wohngebiet, betont Schurr auf Anfrage. Daher hätten die Anwohner auch ein Recht darauf, dass nachts die Lautstärke von 44 Dezibel nicht überschritten werde. Das entspricht etwa einem normalen Gespräch.

„Wir werden also sicherlich für das Wochenende Maßnahmen ergreifen müssen.“ Edgar Schurr, SPD-Fraktionssprecher

Falls dies die Stadt nicht erreiche, sei seines Wissens eine Klage von Anwohnern nicht auszuschließen. Er glaube auch, dass unter der Woche „die Probleme nicht so groß sind“, der Ärger beginne eben meist in der Nacht auf Samstag. „Wir werden also sicherlich für das Wochenende Maßnahmen ergreifen müssen“, sagt er. Irgendeiner wird aber immer unzufrieden sein, „wir haben da die A-Karte“.

Die Vorschläge der Stadtverwaltung Da sich die Zahl der nächtlichen Ruhestörungen in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat, soll der Charakter der Färberstraße als besonderes Wohngebiet wieder hergestellt werden. Dazu schlägt die Stadtverwaltung unter der Woche eine Sperrzeit auf 1 Uhr (bisher 3 Uhr) und in der Nacht zum Samstag und Sonntag auf 2 Uhr (bisher 5 Uhr) vor. Das Thema wird erstmals am 25. Januar ab 17.45 im Verwaltungs- und Kulturausschuss in der Neckarhalle beraten. Die Entscheidung fällt im Gemeinderat am 1. Februar ab 16 Uhr ebenfalls in der Neckarhalle. Die Mahnungen der IHK Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg mahnt zu maßvollem Vorgehen in Bezug auf die Sperrzeitendiskussion in der Villinger Färberstraße. Sie sei aufgrund der hohen Dichte an Kneipen, Bars und Gaststätten seit Jahrzehnten über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ein beliebter gastronomischer Schwerpunkt in der Region, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. „Vor allem im Hinblick auf die aktuellen Bemühungen allerorts, unsere Innenstädte wieder zu belebten und attraktiven Aufenthaltsorten zu entwickeln, sollten wir hier in Bezug auf Verlängerungen von Sperrzeiten in der Gastronomie sensibel und mit Maß vorgehen.“ Michael Steiger, Vorsitzender des IHK-Tourismusausschusses, fordert, nächtlichen Ruhestörungen nachzugehen. Die geplante Einschränkung der Öffnungszeiten in der Färberstraße weiche allerdings so massiv von der landesweiten Regelung ab, dass „wir Betriebe einen deutlichen wirtschaftlichen Verlust und damit auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Städten fürchten müssen.“

Der Vorschlag der Verwaltung sei „der richtige Ansatz“, findet einer der Grünen-Fraktionssprecher, Oskar Hahn. Wie ein guter Kompromiss zwischen Anwohnern und Gastronomen austariert werde, müsse sich noch zeigen.

Nicht festlegen will sich der Jurist darauf, ob eine Klage der Anwohner erfolgversprechend sei. Es sei nicht sein Fachgebiet. Da sei alles möglich, beispielsweise auch eine Gerichtsentscheidung, dass die Gastronomiebetriebe bereits um 22 Uhr schließen müssen, oder dass die Anwohner nicht durchkommen.

Auf Klage ankommen lassen?

„Ein Dauerbrenner“ sei das Thema, meint FDP-Fraktionssprecher Frank Bonath. Die Liberalen seien bisher der Ansicht gewesen, möglichst wenig zu reglementieren. Auf eine Klage würde er es persönlich schon einmal ankommen lassen, dann „sehen wir, wie das Gericht entscheidet“.

Das Recht der Gastronomen auf Berufsausübung und das der Anwohner auf Nachtruhe „müssen wir zusammenbringen“, sagt AfD-Stadtrat Martin Rothweiler. Wie das genau aussehen soll? Noch offen.

Was können die Anwohner tun?

Was haben eigentlich die Anwohner für Optionen? Wir haben mit dem Schwenninger Fachanwalt Stefan Bartholme gesprochen. Vergleichsweise gut wären die Möglichkeiten gewesen, wenn sich die Anwohner gleich bei der Aufstellung des Bebauungsplans der Färberstraße als besonderes Wohngebiet geregt hätten.

Sie hätten dann einwenden können, dass dies mit der Vielzahl von Kneipen gar nicht funktioniere. Doch da der Bebauungsplan in den späten 1990er Jahren erstellt wurde, sieht der promovierte Jurist hier keine Chancen mehr.

Auch bei einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis für eine neue Gastronomie hätten die Bürger Einwendungsmöglichkeiten.

„Ein oftmals eher steiniger Weg.“ Stefan Bartholme, Rechtsanwalt zur Zivilklage

Doch wie sieht das jetzt im Fall der Färberstraße aus, wenn Bürger sich dort in der Nachtruhe beeinträchtigt fühlen, was ihrer Ansicht nach von bestehenden Betrieben ausgehe?

Sie können nur Zivilklage einreichen, sagt Bartholme. Dann müssten sie aber den Beweis führen, dass sie in „einem Recht verletzt werden“, ein „oftmals eher steiniger Weg“.

Teure Lärmgutachen?

Es reiche nicht zu argumentieren, dass es zu laut sei. Der Kläger müsse einen Lärmgutachter beauftragen, was „einige Tausend Euro kosten können“. Dann sei es auch notwendig, dass der „der Störer“ klar identifiziert werde.

Wenn so nachgewiesen werden könne, dass die ortsüblichen Lärmrichtwerte überschritten werden, sei die Chance auf eine erfolgreiche Klage gut.

Andererseits macht Bartholme darauf aufmerksam, dass bei einem besonderen Wohngebiet „vorwiegend das Wohnen“ ermöglicht werden müsse. Hier hat die Stadtverwaltung die Möglichkeit, nachträgliche Auflagen auszusprechen, um dies überhaupt zu ermöglichen.