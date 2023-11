Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden Baugrubendrama in Schwenningen: Baggerfahrer muss vor Gericht Zwei Gebäude drohten Einzustürzen: Ein Hobby-Baggerfahrer hat im März seine eigene Baugrube zu weit ausgehoben. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Blick in die Baugrube in der Sturmbühlstraße 101 in Schwenningen, die im vergangenen März einzubrechen drohte. Jetzt kommt es zur Verhandlung gegen den Baggerfahrer. | Bild: Stadler, Eberhard