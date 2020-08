von Hans-Jürgen Götz

Namensänderung in Schwenningen: Es hatte fast etwas von Christos Verhüllungsaktionen, das Einkleiden der Außenfassade des neuen Modehauses Zinser in Schwenningen. Nachdem die Zinser-Kette das Haus von Rudi Götz übernommen hat, soll es nun im September wieder eröffnen. Zuvor wird aber alles saniert und so kam nicht nur ein neuer Name auf das Dach, sondern auch gleich noch eine Verkleidung aus Edelstahl-Architekturgewebe.

Ein Spezialkran hat den neuen Schriftzug und eine moderne Verkleidung an der Außenfassade angebracht. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dieses dient nicht nur der Verschönerung des Gebäudes, sondern auch zur besseren Wärme-Isolierung der Innenräume bei starker Sonneneinstrahlung. Vier Bahnen mit je 15 Metern Länge, jede 800 Kilogramm schwer, wurden am Dienstag von einer Spezialfirma angebracht. Das geht natürlich nur mit Hilfe eines mobilen Schwerlastkrans, für die Dauer der Montage war die Marktstraße gesperrt. Die neue Außenhaut soll später noch farbig angestrahlt werden.