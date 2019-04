Seit über 20 Jahren warten die Unternehmen im Industriegebiet Ost in Schwenningen nun schon auf eine endgültige Entscheidung für den Bau einer Verbindungsstraße zur B 523. Und sie werden noch länger warten müssen. Denn eigentlich hätte der Technische Ausschuss am Dienstagabend einen erneuten Versuch wagen sollen, über das Projekt zu diskutieren.

Doch der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. "Es sind noch ein paar Fragen zu klären", sagt Bürgermeister Detlev Bührer. Unter anderem erhoffe man sich einen höheren Zuschuss. Da der Baubeginn erst nach der Winterpause geplant ist, werde man – sollte am Ende dem Vorhaben zugestimmt werden – aber keine Zeit verlieren, so Bührer.

Zur jüngsten Planung – die einen Baubeginn 2020 vorsieht – gab es erst Proteste von den Wanderern, die ihre Route beschädigt sehen und auf eine Querung pochen.

Dann folgte eine neue Kostenprognose, die statt der ursprünglich geplanten 4,9 Millionen Euro nun 7,9 Millionen für die 531 Meter lange Straße vorsieht.

Die im Industriegebiet ansässigen Unternehmen, sowie der Gewerbeverband des Oberzentrums, der seit Jahrzehnten für diese Straße kämpft, schlagen derweil die Hände über dem Kopf zusammen. Allen voran Gerhard Waldmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma. "Es ist ein komplettes Unding, dass man das den Bürgern zumutet." Alles was von Westen kommt, muss durch Schwenningen. Ob Mitarbeiter oder Schwerlasttransporte. "Das ist auch ein Sicherheitsrisiko", sagt Waldmann. Für die Bürger und die Fahrer.

Waldmann produziert just-in-time. Er braucht jeden Tag Material. Rund 60 Lastwagen fahren täglich seine Firma an, 40 verlassen sie. Dass nun erneut über die Straße diskutiert werden muss, kann und will Waldmann nicht verstehen. Mehr noch, es ärgert ihn beinahe maßlos. Er ist selbst öfter dort in diesem Waldstück vor Ort. "Ich hab noch nie jemanden dort spazieren gehen sehen", sagt er. Außerdem sei zwei Meter daneben der Neckarweg. "Man sollte die Bürger entlasten", sagt er. "So ein Zirkus ist lächerlich."