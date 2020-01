Sage keiner, Chinesen haben keinen Humor: Beim IHK-Neujahrsempfang am Donnerstag in den Villingen-Schwenninger Messehallen gastierte der mit Spannung erwartete Botschafter Chinas in Deutschland, Wu Ken.

Zum Schluss des rund halbstündigen Auftritts parlierte der Gast aus der Volksrepublik noch über die Gepflogenheiten in seinem Heimatland. In China, so ließ er die 2200 hochrangigen Gäste aus Wirtschaft und Politik wissen, beginne am 25. Januar 2020 das Jahr der Ratte.

Video: Hans-Jürgen Götz

Iiiiih, lachten einige im Publikum zunächst, aber der gut Deutsch sprechende Gast ließ wissen, was es damit auf sich hat. Chinesische Sternzeichen sind schon speziell, aber chinesische Neujahrsfeiern sind noch besonderer: Das Tierkreiszeichen der Ratte lasse auf ein prosperierendes Jahr 2020 schließen, so Wu Ken. Schließlich versinnbildliche die Ratte „Weisheit, Klugheit und Vitalität.“ Cleverness, und Charisma und Ordnungssinn zeichne Menschen aus, die im Zeichen der Ratte geboren seien.

Und dann stockte Wu Ken nur kurz, hatte aber offenbar das Gefühl, noch ein Beispiel fürs Publikum nachschieben zu müssen. „Herr Ministerpräsident Kretschmann ist eine Ratte“, sagte der oberste Repräsentant Chinas in Deutschland und im Publikum wussten fast alle damit umzugehen: Höfliches Kichern, in das auch kurz der Botschafter miteinstimmte, so als wäre er zufrieden, dass seine Beispielauswahl bei den Zuhörern so gut ankommt.

Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun, selbst in den Gästereihen vertreten, wog anschließend amüsiert ihr Haupt, als müsse sie nachdenken. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER nahm sie stellvertretend das Kompliment für ihren Regierungschef an. Schließlich sind ja bald Landtagswahlen und da können die Attribute der Ratte nur förderlich sein, vor allem wenn man weiß, dass auch Leidenschaftlichkeit und Fürsorglichkeit dazu zu zählen sind.