Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

14. Lange Schwenninger Kulturnacht

Bild: Fröhlich, Jens

Schwenningen, Innenstadt, Sa, 6.7., 18 Uhr: Ganz Schwenningen wird wieder zu einer großen Flanier- und Erlebnismeile, wenn die Kulturnacht am Samstag öffnet: Auf insgesamt fünf Bühnen und rund 30 weiteren Standorten wird das Motto „VS bewegt!“ aufgegriffen und das kreative Potential der Stadt gefeiert. Um 23 Uhr findet das große Feuerwerk statt. Der Kulturnachtsbändel kostet an der Abendkasse zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Der Bändel berechtigt auch zur Fahrt mit dem eingerichteten Shuttleservice in die umliegenden Gemeinden.

200 Jahre Johannes Bürk

Bild: Hanna Mayer

Schwenningen, Uhrenindustriemuseum, Sa, 12 Uhr: Ab 12 Uhr fahren historische Sonderzüge zwischen Rottweil und Villingen mit Halt in Schwenningen. Neben Führungen durch das Stellwerk und weiteren Kurzführungen finden auch verschiedene Aufführungen statt. Zudem wird die Gedenktafel zum 200. Geburtstag von Johannes Bürk um 15 Uhr enthüllt.

Blaulichttag Schwarzwald-Baar-Kreis

Bild: Landratsamt SWB

Villingen, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, So, 7.7., 10 Uhr: Ein vielfaltiges Aufgabenspektrum decken die Hilfs- und Ret-tungsorganisationen im Schwarzwald-Baar-Kreis ab. Beim Blaulichttag um das Landratsamt präsentieren all die Helfer ihre Spezialgebiete. Von Bergwacht, über Feuerwehr bis Rotes Kreuz und Seelsorge sind alle mit großem Programm vertreten.

12. Kunsthandwerkermarkt

Bild: WTVS

Villingen, Kurpark, Sa/So, 6./7.7., 11 Uhr: Zum zwölften Mal öffnet der süddeutsche Kunsthandwerkermarkt im Villinger Kurgarten. Auch ein musikalisches Programm wird geboten. Mehr als 90 Aussteller werden eine große Vielfalt an Kunsthandwerk präsentieren. An beiden Tagen ist bei freiem Eintritt bis 18 Uhr geöffnet.

Tag der offenen Tür

Bild: Veranstalter

Villingen, Bertholdshöfe 6, So, 7.7., 11 Uhr: In dritter Generation betreibt Armin Jäckle zusammen mit seiner Familie die Bertholdshöfe. Nach einem Gottesdienst kann der Hof besichtigt werden. Die Royal Rangers werden ihr Pfadfinderleben vorstellen und verschiedene Spiele für alt und jung anbieten.

Feldner Mühle mit dem Rotary-Club

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Feldner Mühle, So, 7.7., 11 Uhr: Neben einem leckeren Mittagstisch bietet der Rotary-Club Villingen-Schwenningen auch selbstgebackene Kuchen zur Kaffeezeit. Zur Unterhaltung gibt es „Liedli zum Zuelose und Schmunzle vum Barde vu de Baar“. Bei schlechtem Wetter ist ein Zelt vorhanden.

Entenrennen des Round Table 76

Bild: Veranstalter

Villingen, Brigachbrücke am Inselparkhaus, Sa, 6.7., 11.30 Uhr: Das 19. Entenrennen des Serviceclubs Round Table in Villingen-Schwenningen geht mit rund 6500 Gummi-Enten an der Brigachbrücke am Inselparkhaus an den Start. Wie jedes Jahr geht der Erlös an eine soziale Einrichtung aus der Region.

9. Stadtfestlauf

Bild: Stadt St. Georgen

St. Georgen, Innenstadt, Sa, 6.7., 13 Uhr: Neben dem Stadtfest mit viel Programm auf verschiedenen Bühnen, geht es auch sportlich zur Sache. Angefangen beim Bambinilauf mit etwa 400 Metern bis 10 Kilometer ist für jeden Läufer die passende Strecke vorhanden. Anmeldungen sind im Rathaus noch möglich.