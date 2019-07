Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps in der Region.

SÜDKURIER-VS-Forum: Wie gelingt die Medizin menschlich und patientengerecht

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, Mi, 10.7., 19.30 Uhr: Giovanni Maio (Bild) ist sowohl ausgebildeter Philosoph als auch Arzt mit klinischer Erfahrung, die er am Kreiskrankenhaus Donaueschingen gesammelt hat, bevor er an die Universität zurückging, um sich in Lübeck für das Fach Ethik in der Medizin zu habilitieren. Danach nahm er den Lehrstuhl für Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an. Nach seinem heutigen Vortrag wird Professor Ulrich Fink und der SÜDKURIER-Redaktionsleiter Villingen-Schwenningen, Norbert Trippl, mit Professor Giovanni Maio diskutieren und anschließend Fragen aus dem Publikum an den Professor stellen. Im Anschluss an den offiziellen Teil auf der Bühne, lädt der SÜDKURIER zu einem Umtrunk im Foyer der Neuen Tonhalle ein.

Villinger Sommertheater: Wir sind mal kurz weg

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Spiel- und Sportgelände Pfaffenweiler, Mi, 10.7., 20 Uhr: Die musikalische Komödie erzählt noch bis Ende Juli die Geschichte von vier Pilgern auf dem Jakobsweg. Ab 19 Uhr, jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, sorgen zahlreiche Pfaffenweiler Vereine für die Bewirtung. Karten sind für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) lediglich an der Abendkasse erhältlich.

Fallerhoffest der Deutschen Kinderkrebsnachsorge

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Fallerhof, Mi, 10.7., 17 Uhr: Zugunsten von krebs-, herz- und mukovisizdosekranken Kindern und deren Familien findet das Fest auf dem „Fallerhof“ bereits zum 19. Mal statt. Nach einer Wanderung vom Brendturm zur Martinskapelle sind die Kinder zu einem bunten Nachmittag mit Musik und Luftballonstart mit tollen Gewinnen eingeladen.

Musical-Show Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 11.7., 20 Uhr: „Mamma Mia“ erzählt die humorvolle Geschichte um drei mögliche Väter und zwei unvergessliche Tage. Karten sind im Haus des Gastes sowie der Abendkasse für acht Euro erhältlich. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips.

Die Subbr Schwoba

Bild: Veranstalter

21. Burgspektakel: Siegfried