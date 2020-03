Alle Schulen in VS bleiben ab Dienstag geschlossen, auch Kindergärten machen dicht. Das hat die Landesregierung am Freitag beschlossen. Ich finde das eine mutige und richtige Entscheidung, um dem hoch ansteckenden Coronavirus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stoppen kann man die Ausbreitung damit sicher nicht mehr, da bin ich mir sicher.

Aber wir gewinnen so wertvolle Zeit für Ärzte und Krankenhäuser. Die Ausbreitung kann verlangsamt und die zu erwartende Patienten-Zahl auf einen längeren Zeitraum verteilt werden. Nur dann können sich Mediziner und Pflegepersonal bestmöglich um alle Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf kümmern. Eine Situation, wie in Italien, können wir mit diesem Schritt vielleicht noch verhindern, oder zumindest abschwächen. Die Schulschließungen bringen allerdings auch Probleme mit sich, vor allem für Eltern.

Was machen zum Beispiel Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind? Oder Alleinerziehende? Klar, mindestens ein Elternteil muss ebenfalls zuhause bleiben. Kindergarten- und Grundschulkinder kann man einfach nicht halbe und ganze Tage alleine lassen. Und die Großeltern sollte man möglichst auch nicht einspannen, denn ältere Menschen sind durch das Coronavirus am stärksten gefährdet.

Während bei Kindern und Erwachsenen relativ selten schwere Verläufe auftreten, steigt der prozentuale Anteil bei über 60-Jährigen deutlich an. Wie schaffen wir das also? Nur gemeinsam. Behörden, Schulen und Kitas müssen Notgruppen schaffen, für Eltern, die keine andere Betreuungslösung finden.

Möglichkeiten für das Lernen zuhause, sind dank Internet kaum noch ein Problem. Arbeitgeber müssen Beschäftigten jetzt mit flexiblen Arbeitszeiten, Heimarbeit oder anderen Möglichkeiten entgegen kommen, ohne dass Konsequenzen drohen. Nicht zuletzt sollten aber auch alle anderen Menschen ihren Teil beitragen. Ein erster Schritt wäre, sich an die gängigen Hygiene-Empfehlungen zu halten und die Kontakte zu anderen deutlich zu reduzieren. Eigenverantwortliches und soziales Handeln ist jetzt wichtig, Panik die falsche Reaktion.