„Es gibt viele Eltern, die nach der Schließung der Schulen nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen sollen“, sagt Sveva Hiermeier. Aus diesem Grund haben die 17-jährige Abiturientin und ihre 18-jährige Freundin Nele Epperlein sich am Freitagnachmittag beim SÜDKURIER gemeldet.

„Wir bieten allen Eltern an, dass wir auf ihre Kinder aufpassen“, sagt Hiermeier. Weil die beiden selbst gerade in der Vorbereitung auf ihr Abitur sind, ginge das aber nur halbtags. „Nele macht schon lange mit Kindern Sportunterricht und ich bin auch schon lange bei der katholischen jungen Gemeinde. Wir haben also Erfahrung darin, Kinder zu betreuen“, ergänzt die Schülerin des Hoptbühl-Gymnasiums.

Die beiden bieten an, zu den Kindern zu kommen, dass diese die Wohnung nicht verlassen müssen. Über ein Honorar müsse man sich unterhalten. Wenn überhaupt, dann würden die beiden fünf Euro pro Stunde verlangen.

Interessierte Eltern können sich bei den beiden per Mail an sveva.hiermaier@web.de melden.