von Alexander Hämmerling

Die Belange der Stadt- und Bürgerwehrmusik finanziell und ideell zu unterstützen ist seit 20 Jahren das Ziel des Fördervereins. Am 21. Mai 1999 erfolgte im Theater am Ring die Gründungsversammlung. Zum selben Datum, 20 Jahre später, kann der Vorsitzende Rolf Greitmann die Summe von 125 000 Euro vermelden, die insbesondere der Jugendarbeit und der Bläserschule zugute gekommen ist. Zum Erhalt des Mitgliederbestands sei man auf Werbung nach wie vor angewiesen.

„Wegzug, Todesfälle oder kein Interesse mehr“, so erklärt Greitmann den bescheidenen Mitgliederschwund im Verein. Trotzdem kann der Verein seit Jahren die Zahlen nahezu konstant halten, aktuell sei man 424 Mitglieder stark. Darunter sind lediglich 21 unter 18-Jährige, auch habe man mit 250 Männer einen deutlichen Überhang gegenüber den Frauen. 106 der Mitglieder sind parallel im Mitgliederverzeichnis der Stadt- und Bürgerwehrmusik zu finden. „Alle müssen dran bleiben, unsere Arbeit weiterhin in die Öffentlichkeit zu tragen“, so Greitmann. Als potentielle Beitrittskandidaten habe man die Eltern von Jungmusikern im Visier.

Ob Adventskonzert des Jugendblasorchesters oder Jahreskonzert des Hauptvereins, eine personell starke Delegation des Fördervereins ist stets im Publikum anwesend. Zum Jahreskonzert 2018 der Stadtmusik brachte die Gastkapelle der Harmonie Municipale de Pontarlier als Geschenk einen 44 Kilogramm schweren Käse mit, an dessen Verzehr sich die Fördervereinsmitglieder beteiligten. Es sind wohl auch diese kleinen Anekdoten, die Förder-Mitglieder bei der Stange halten. Auch die Schriftführerin Anita Faulstroh kann sich beim Verlesen des Protokolls an dieser Stelle das Schmunzeln nicht verkneifen. Der Jahresausflug führte 2018 nach Hausach. Im September plane man einen Ausflug in das Öfinger Wetterstudio. Zwar verzeichnet die Bilanz in der Kasse für 2018 einen leichten Verlust, das Jahr 2017 mit seinem „sehr guten Überschuss“ lasse hier jedoch keine Sorgen aufkommen.

Der Hauptverein weiß die Arbeit zu schätzen. „Ob Werbemaßnahmen, Kooperation Schule und Verein oder die Anschaffung von Instrumenten: Ohne euch wäre das alles nicht mehr möglich“, sagt die Vorsitzende der Stadtmusik, Monika Bucher. Die nächste finanzielle Anstrengung ist für den Förderverein die Unterstützung eines Ausflugs der Jugend in das Salzburger Land. In den Pfingstferien werden die Jugendlichen nahezu eine Woche in einem Jugendhotel untergebracht sein.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Robert Göhring, der zweite Kassierer Roland Dietz, die Schriftführerin und Pressewartin Anita Faulstroh und der Beisitzer Walter Kloß in ihren Ämtern bestätigt.