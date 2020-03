Die Bädergesellschaft werde ihren Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Coronavirus so gut als möglich zu verlangsamen beziehugsweise die weitere Ausbreitung einzudämmen, schreibt die BVS in einer Mitteilung am Sonntagmittag. Aus diesem Grund schließen ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres alle Bäder der BVS. Diese Schließung bezieht sich auf den öffentlichen Badebetrieb, das Schulschwimmen sowieso, aber auch das Vereinsschwimmen. „Wir bitten all unsere Badegäste um Verständnis für diese Solidaritätsmaßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus„, heißt es abschließend.