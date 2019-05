Die Umstrukturierung von IMS Gear an der Zentrale in Donaueschingen und der damit verbundene Neubau einer Produktionshalle im Industriegebiet Salzgrube in Villingen-Schwenningen wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Bei der Bilanzjahreskonferenz des größten Arbeitgebers auf der Baar machten die drei Vorstände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber deutlich, dass trotz der prognostizierten und auch eingetretenen „Wachstumsdelle“ die Stammbelegschaft aktuell keine Kündigungen befürchten müsse, IMS Gear werde auch den Anteil an Auszubildenden weiterhin hoch halten.

Die drei Vorstände von IMS Gear (von links): Wolfgang Weber, Bernd Schilling und Dieter Lebzelter. | Bild: Holger Niederberger

„Wir sägen doch nicht an dem Ast, auf dem wir selbst sitzen.“ Mit diesem Bild machte Wolfgang Weber klar, dass die Zahl von weltweit rund 200 jungen Menschen, die in den verschiedensten Ausbildungsberufen und Studiengängen bei IMS Gear ihre Ausbildung absolvieren, Bestand haben werde. Als Arbeitgeber mit gutem Ruf hat der Automobilzulieferer keine Sorgen, an Nachwuchs zu kommen. Die Zahl an Bewerbungen übersteige immer noch die Zahl an Ausbildungsplätzen, so Weber. Es gelte, einen guten Mix bei den Azubis sicherzustellen. Das heißt, dass nicht nur die nach Schulnoten allerbesten Bewerber die Chance auf einen Lehrvertrag haben. Denn diese Azubis nähmen später häufig ein Studium auf und gingen IMS Gear zumindest so für eine Übergangszeit verloren. Doch neben studierten Ingenieuren brauche es auch top ausgebildete Facharbeiter.

Blick ins Lager der neuen, 12.000 Quadratmeter großen Produktionshalle. | Bild: Holger Niederberger

Auf die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat IMS Gear unter anderem auf der Kostenseite reagiert. „Im Personalbereich äußert sich das beispielsweise dahingehend, dass wir die Leiharbeit zurückgefahren haben, unsere Schichtmodelle variabel an geänderte Auftragsvolumina anpassen, befristete Arbeitsverträge teilweise nicht verlängert und Arbeitszeitkonten abgeschmolzen werden“, erklärt Wolfgang Weber. 2018 habe das Unternehmen noch 170 Leiharbeiter beschäftigt, dieses Jahr seien es nur noch 40. Weitergehende Maß­nahmen, die tarifvertraglich möglich wären, darunter Kurzarbeit, seien der­zeit nicht geplant. Seine Stammbelegschaft will das Unternehmen halten, denn nach der Wachstumsdelle werde es wieder aufwärts gehen „und dann brauchen wir unsere qualifizierten Mitarbeiter“, so Weber.

IMS Gear aufs Dach gestiegen: 40 Prozent der Dachfläche der neuen Produktionshalle musste IMS Gear begrünen, es sind sogar noch ein paar Prozent mehr geworden, wie Architekt Achim Friedrich ausführte. Ein grünes Dach sorgt für eine angenehme Hallentemperatur, schützt besser vor Hagel und vielleicht findet die Feldlerche hier auch einmal Nahrung. | Bild: Holger Niederberger

Nachdem im vergangenen Jahr das Bilanzgespräch – passend zur damaligen Bauphase des neues Werks in Villingen-Schwenningen – in einem Bauwagen stattfand, stellten sich die drei IMS-Vorstände gestern den Fragen der Journalisten in einem der neuen Sozialräume. Das neue Produktionswerk sei mit der „Konsolidierung der Standorte“ zu erklären, so Dieter Lebzelter. Aus Donaueschingen werden zwei Produktionseinheiten, nämlich elektromechanische Bremskraftverstärker und elektromechanische Lenksysteme, nach Villingen-Schwenningen abgezogen, um so an der Konzernzentrale mehr Platz für das Technikzentrum mit den Bereichen Forschung und Entwicklung und dem Industrial Engeneering (Anlage-, Werkzeug- und Formenbau) zu haben, erläuterte Bernd Schilling. Es gehe dabei auch, so Wolfgang Weber, um das „Zusammenführen von Wertströmen“.

Rund 250 Mitarbeiter sind von dem Umzug betroffen, der gegen Jahresende beendet sein soll. IMS Gear hat im Industriegebiet Salzgrube die Option von der Stadt Villingen-Schnwenningen erhalten, weitere 60 000 Quadratmeter Fläche dazu kaufen zu können.

