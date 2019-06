Seit zwei Wochen ist der neue Blitzeranhänger in der Doppelstadt im Einsatz. Die Stadtverwaltung hat den „Enforcement Trailer“, zu deutsch: Durchsetzungsanhänger, vorerst gemietet, um nach dem Sommer Bilanz zu ziehen und gegeben Falls Haushaltsmittel für einen Kauf im kommenden Jahr bereit zu stellen (wir berichteten).

Das sagen die SÜDKURIER-Leser

Die Meinungen zum neuen „Superblitzer“, den die Stadtverwaltung testweise im Einsatz hat, gehen im Sozialen Netzwerk Facebook auseinander.

Ein Kommentarschreiber kritisiert, dass man bereits KFZ-Steuer, Steuern beim Autokauf, Steuern beim Tanken und bei vielen anderen Dingen bezahlen müsse. Und dann werde man auch noch geblitzt. Das sei keine Verkehrsüberwachung, die der Sicherheit diene, sondern ein Mittel der Verwaltung, um noch mehr Geld zu machen. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da. Ein anderer schreibt: „Die Leute, die den Kasten beschmieren, ersparen manchen Leuten das Bußgeld, was ich voll in Ordnung finde.“ Er gibt der Verwaltung zudem den Tipp, einfach keinen Blitzer aufzustellen. Dann würde jeder Geld sparen. „Aber die Stadt möchte den Bürgern ja das Geld aus der Tasche zocken“, ist in seinem Kommentar abschließend zu lesen.

„Da hat jemand alles richtig gemacht“, bewertet eine Nutzerin die Schmierereien. „Das Beschmieren des Kastens ist unverschämt und darüber hinaus Sachbeschädigung, was bestraft gehört“, so lautet die Meinung eines Mannes, der sich für die Einhaltung der Verkehrsregeln ausspricht. Dann würde sich die Anschaffung eines Blitzers auch nicht lohnen, rechnet er vor. „Hat man mich gefragt, ob die das mit meinen Steuergeldern kaufen dürfen?“, fragt ein anderer. „Ich freu mich jedes Mal, wenn ihr wieder putzen gehen dürft. Die unbekannten Leute haben meinen Applaus“, steht in einem weiteren Beitrag. Auch die Standorte werden in Frage gestellt. Der Blitzer solle vor allem Schulwege und verkehrsberuhigte Zonen überwachen, so die Forderung. „Auf welcher Straße besteht denn keine Gefahr?“, stellt ein Leser die Gegenfrage. Mehr Respekt vor fremdem Eigentum und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr, schlägt ein Mann als Lösungsmöglichkeit vor.