Der Enforcement Trailer, ein Anhänger mit integrierter Radar-Messanlage, wird ab sofort auch im Stadtgebiet Villingen-Schwenningen zur Geschwindigkeitsmessung von Fahrzeugen eingesetzt. Aktuell steht das Gerät am Villinger Fürstenbergring.

Die gezielte Verkehrsüberwachung sorge dafür, dass Straßen sicherer werden, so eine Verwaltungssprecherin am Mittwoch. In den kommenden zwei Monaten werde die gemietete Anlage an verschiedenen Straßen getestet, anschließend werde für das Jahr 2020 über eine mögliche Anschaffung beraten.

Die neue 1,3 Tonnen schwere Anlage bringe viele Vorteile bei der Kontrolle des Straßenverkehrs mit sich, heißt es weiter wörtlich aus dem Rathaus. Für den Betrieb des Trailers ist kein Personaleinsatz erforderlich, der Anhänger kann bis zu sieben Tage rund um die Uhr autonom Messungen auf mehreren Fahrspuren (in eine Richtung) gleichzeitig durchführen und ganz flexibel an verschiedenen Standorten abgestellt werden. Das Innere mit seiner modernen Technik des knapp drei Meter langen Anhängers ist durch eine besonders robuste Verkleidung vor Vandalismus geschützt.

Durch den Einsatz der modernen Geschwindigkeitsmessanlage kann die Verwaltung den in der Vergangenheit immer wieder vorgebrachten Anliegen von Bürgern und der Politik, an bestimmten Stellen stationäre Messanlagen einzusetzen, entgegenkommen. Gefordert werde dies immer wieder an 30-er-Zonen und vor Schulen und Altenheimen, heiß es nun weiter.