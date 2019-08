von Uwe Spille

Dem kleinen Jan ist der Regen völlig egal. Er sitzt vergnügt auf den Schultern von Birgitta Schäfer, im Innenhof des Villinger Jugendhauses dudeln Kinderlieder. Jans Mama, Sybille Roth, erklimmt den Tresen der Innenhof-Bar, um Kabel für die Elektrik zu befestigen.

Bühne steht schon

Schäfer und Roth sind nur zwei Mitglieder der über 20 Helfer beim Innenhoffestival. Das Team erledigt derzeit die Feinarbeiten für die kommenden Festivaltage. Die starten am Freitag. Zwar steht die Bühne schon, aber alles andere wie die Getränketheke und die Bar will noch gerichtet sein.

„Heute kann es regnen, soviel es will, morgen auch noch – aber am Freitag erwarten wir bestes Sommerwetter“, lacht Richard Hehn, einer der Sprecher des Festivals. Man sei guter Dinge, die Wetteraussichten sind bestens und das Programm steht. Allerdings fehlen auch die einen oder anderen Requisiten. Aktuell ist das die Theke des Imbissstandes, der wieder vom Kulturverein Caba betrieben werden soll.

„Wir hatten alles im Schuppen untergebracht und da sind einige Dinge übers Jahr wohl woanders gelagert worden“, sagt Hehn. Dies sei aber normal. Jedes Jahr fehle irgendetwas, finde sich nach intensiver Suche aber dann auch wieder.

Der Laster fährt vor

Währenddessen fährt der Laster eines Getränkemarktes ein. Der, so erläutert Hehn, sei schon einmal da gewesen und habe die Bänke und Tische gebracht. Jetzt sind die Getränke dran. Alles muss raus und eingelagert werden. Die Kühlschränke werden ebenfalls noch geliefert, die Spülmaschine steht schon.

Überall hämmert und klopft es. „Wir machen heute Abend ein wenig Lärm. Morgen ist hier Kinoabend und dann kommt Erbse (Hans-Reinhold Ebers) mit der Musikanlage und dem Licht, das geht geräuschlos über die Bühne“, so Hehn. Und am Donnerstagabend wird dann letzte Hand angelegt im Innenhof, bevor es am Freitag losgeht.

Helden treffen den Nerv

Zeichnet sich schon ab, welche Gruppe auf besonderes Interesse beim Publikum stößt? Immerhin läuft der Vorverkauf schon seit einiger Zeit. „Ich denke, die Gruppe Heroes, die David Bowie Stücke spielen wird, trifft den Nerv von vielen“, verdeutlicht Hehn. Doch über alles andere lässt sich nur spekulieren. Dem kleinen Jan ist aber auch das völlig egal. Er ist quietschvergnügt im Trockenen unter dem großen Barschild. Hauptsache, es ist immer was los hier im Hof.

Programm Freitag: Den Auftakt zum diesjährigen Innenhoffestival gestaltet die Popgruppe Carrousel aus der Schweiz. Dem hiesigen Publikum bestens bekannt durch diverse Auftritte in der Vergangenheit, die von Bernhard Zipfel organisiert wurden, haben die beiden Künstler Sophie Burande und Leonard Gogniat mittlerweile in der Schweiz den Durchbruch geschafft. Sie waren in diesem Jahr auch schon beim Freiburger Zeltmusikfestival zu Gast.

Samstag: Latin-Folk mit Lucia Polido steht am zweiten Abend auf dem Programm. Eine Mischung aus Blues, Folk und Jazz erwartet das Publikum im Innenhof.

Latin-Folk mit Lucia Polido steht am zweiten Abend auf dem Programm. Eine Mischung aus Blues, Folk und Jazz erwartet das Publikum im Innenhof. Sonntag: Mit Black Sea Dahu bietet der Abend eine weitere schweizerische Formation, die mit ihrer Musik und der Stimme von Janine Cathrein mittlerweile ebenfalls weit über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit erlangt hat. Kartenvorverkauf: Sparkasse Schwarzwald-Baar und Morys Hofbuchhandlung in Villingen und Donaueschingen; die Preise liegen bei 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro; Beginn der Abendveranstaltungen ist 20 Uhr, der Innenhof öffnet ab 19 Uhr.