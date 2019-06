von Uwe Spille

Das Innenhof-Festival startet zum 31. Mal mit einem umfang- und abwechslungsreichen Programm am 23. August zu seiner einwöchigen Party im Innenhof des Villinger Jugend- und Kulturzentrums K3 an der Kalkofenstraße. Veranstalter sind wie in den Jahren zuvor der Folk-Club, das Guckloch-Kino, der Rock-Club, das Jugendhaus K 3 und der Caba-Kulturverein in Kooperation mit der Sparkasse.

Schweizer zum Auftakt

Den Auftakt übernimmt am Freitag, 23. August, die in der Region schon sehr bekannte Gruppe Carrousel aus der Schweiz. Für Jürgen „Jogi“ Kern ist es ein idealer Akt für den Eröffnungsabend. „Das wird ein tanzbarer und toller Auftritt einer Gruppe, die in der Schweiz und auch bei uns in der Region überaus beliebt ist“, bringt es Kern auf den Punkt. Am folgenden Samstag gibt es Besuch von Lucia Polido. Die aus Kolumbien stammende Künstlerin wird mit ihrer Band eine Mischung aus Blues, Folklore und Jazz sogenannten Latin Folk präsentieren. Sonntagvormittag um 11 Uhr steht im Zeichen des alljährlichen Matinee. Und nach dem letztjährigen Erfolg mit dem Kakerlaki Clowntheater, das insbesondere Familien in den Hof zog, wird Jacques Mehlsack als Koch ihrer Majestät die Kinder und Erwachsenen ansprechen. Der Abend geht dann mit der Band Black Sea Dahu und der Liedermacherin Janine Cathrein aus der Schweiz an den Start.

Wo kommt eigentlich „Marmor, Stein und Eisen bricht“ her?

Der Montagabend steht im Zeichen des Films. „Meine Welt ist die Musik“ ist ein Dokumentarfilm über Christian Bruhn, den Komponisten solch großer Schlager wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Zuvor wird mit dem Liveauftritt von Schorsch Schlagerchor das Publikum mit Schlagern aus den Fünfzigern und Sechzigern eingestimmt.

Gäste sogar vom Southside

Am Dienstag, 28. August, wird Tan Caglar eine Comedyshow vom Feinsten auf die Bühne bringen. Der Türke, Basketballprofi und Rollstuhlfahrer, wird sein Handicap in den Mittelpunkt des Geschehens stellen. Der Mittwochabend präsentiert Weltmusik mit einer mongolisch-orientalische Gruppe, die neben virtuosem Hackbrettspiel auch die besondere Gesangstechnik der Mongolei zur Geltung bringen wird. Nochmal eine Gruppe aus der Schweiz ist mit Steiner & Madlaina am Donnerstag im Innenhof zu sehen. Extrem tanzbare Popmusik wird zu erleben sein. Für die Gruppe spricht, dass auch das Southside-Festival das Duo im Programm haben wird. Als gute Tradition wird eine Coverband am Freitag den Hof zum Kochen bringen. Und mit den Heroes gibt es gleich ein David Bowie-Tribute zu erleben. „Die Jungs sind junge Musiker, super ausgebildet und bringen die Musik von Bowie tatsächlich großartig auf die Bühne. Ich habe die selbst schon gehört und muss sagen: topp“, verspricht Hans-Reinhold „Erbse“ Ebers.

Guter Rock zum Schluss

Und auch der Samstag steht unter dem Partystern. Mit Ill River gibt es Americana zum Abschluss. US-Rock wird auf das Publikum „heftig und rein“ hernieder gehen, wie die Veranstalter versprechen. „Das wird ganz einfach eine saubere, rockige Geschichte, die schon bei Folk-Club Auftritten für Begeisterung gesorgt hat“, so Ebers.