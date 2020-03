Die Arbeitsagenturen in Deutschland werden in der Coronavirus-Krise von telefonischen Anfragen überrollt. Das gilt auch für die Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen. Vor Ort hat zu allem Überflus auch noch die Corona-Erkrankung eines Mitarbeiters die Behörde vorübergehend eingeschränkt. Für Kunden ist das Haus daher seit Montag bis auf Weiteres geschlossen.

Anrufe beschränken

„Aufgrund des hohen Anrufaufkommens sind die Arbeitsagenturen und Jobcenter derzeit telefonisch nur eingeschränkt erreichbar“, teilte die Behörde jetzt mit. „Das Telefonnetz unseres Providers ist derzeit überlastet. Wir bitten darum, Anrufe auf Notfälle zu beschränken“, schreibt die Pressesprecherin Elena Niggemann in einer Erklärung der Arbeitsagentur.

Keine Sanktionen

Die Zahl der Anrufe sei auf das Zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen. Die Bundesagentur bittet deshalb darum, Anrufe in den Jobcentern und Arbeitsagenturen auf das Nötigste zu beschränken. Es gelte für alle Terminsachen: Termine müssen nicht abgesagt werden. „Es gibt keine Nachteile. Es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen.“ Fristen in Leistungsfragen würden vorerst ausgesetzt. Die Arbeitsagenturen hatten von Montag an die Pflicht zur persönlichen Vorsprache, etwa bei Anträgen auf Hartz-IV-Leistungen, wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt.

Gebäude geschlossen

Die Erkrankung eines Mitarbeiters am Corona-Virus hatte zur Folge, dass das Gebäude, welches Agentur, Jobcenter und Familienkasse in der Lantwattenstraße in Villingen beherbergt, am Montag vorsorglich geschlossen wurde. Für Kunden ist das Haus aktuell weiterhin geschlossen, berichtet Elena Niggermann. Alternative Möglichkeiten zur persönlichen Vorsprache hängen an den Eingängen aus und sind über die Presse kommuniziert worden. „Weitere Informationen dazu folgen.“



Bereits in den letzte Wochen hat die Agentur Mitarbeiter, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, vorsorglich in die Homeoffices geschickt. Aktuell sind zusätzlich die Kontaktpersonen der positiv getesteten Mitarbeiterin in Quarantäne, arbeiten aber von zuhause aus. Eine Einschränkung der Dienstleistung für die Kunden besteht nur insofern, dass der persönliche Kontakt zugunsten des Kontakts via E-Mail und Telefon eingeschränkt wird, so die Arbeitsagentur.

Neue Telefonleitungen

Auch in Villingen wird die telefonische Beratung laut Arbeitsagentur sehr stark in Anspruch genommen und die Mitarbeiter verzeichneten „ein stark erhöhtes Aufkommen an Anfragen“. Deshalb stehen ab Mittwoch, 18. März, zusätzlich eingerichtete lokale Service-Telefonnummer zur Entlastung zur Verfügung:

Agentur für Arbeit Rottweil–Villingen-Schwenningen: 07721/209 -222; das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis ist erreichbar unter 07721/209-777.