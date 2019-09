Am Freitag streikten in VS-Villingen im Rahmen der deutschland- und weltweit stattfindenden Klimaproteste hunderte Schüler, Gewerkschaftsmitglieder, Arbeitgeber und -nehmer zusammen für mehr Klimaschutz sowie einen radikalen Wandel in der Klimapolitik. Hier gibt es alle Bilder.

