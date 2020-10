von Cornelia Putschbach

Der Pachtvertrag fürs Aqualino verzögert sich weiter. Er soll zwischen dem Förderverein Aqualino und der Gemeinde Unterkirnach beziehungsweise den Gemeindewerken Unterkirnach GmbH als Betreiberin des Bades abgeschlossen werden. Vor allem die steuerrechtliche Prüfung benötige mehr Zeit, als zunächst angenommen.

Mitte September hatte Bürgermeister Andreas Braun angekündigt, der Pachtvertrag zur Überlassung des Gebäudes solle bis Monatsende ausgearbeitet sein. „Je nach Gesellschaftsform des künftigen Hallenbadbetriebes“ sei noch „eine Anpassung an die Gegebenheiten und Erfordernisse notwendig“. Der Pachtvertrag werde dann dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt, hieß es damals. Bereits am 23. Juli hatte der Gemeinderat nach langem Ringen dem Förderverein ein Angebot für die Fortführung des Bades gemacht.

Zwei Varianten im Gespräch

Jetzt teilte Bürgermeister Braun mit, die Gemeinde habe nun „zwei mögliche Varianten einer Verpachtung auf skizziert“. Diese Varianten sollen mit den Verantwortlichen des Fördervereins in dieser Woche besprochen werden.

Auch der Förderverein bestätigte, ihm sei am 23. Oktober „der aktuelle Stand der steuerrechtlichen Prüfung sowie der generellen Umsetzbarkeit des Gemeinderatsbeschlusses vom 23. Juli zum Weiterbetrieb des Aqualinos per E-Mail übersandt“ worden. Ein Entwurf des Pachtvertrags sei beigefügt.

Der Vorstand habe die Unterlagen besprochen und eine erste Einschätzung vorgenommen. Auf den ersten Blick ergäben sich Fragen, da einige neue Aspekte gegenüber der Beschlussfassung vom Juli existierten. Die Erkenntnisse aus einem Gesprächstermin mit der Gemeinde sowie die vorliegenden Unterlagen sollen anschließend der beratenden Kanzlei zur Bewertung vorgelegt werden, kündigt der Förderverein an.

„Gleichzeitig sind wir seit längerem dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Gründung unserer Betriebsgesellschaft zügig voranschreitet, um unser Bad so schnell wie möglich wieder zu öffnen“, teilt der Förderverein weiter mit. Am 28. November wird der Förderverein seine Mitglieder in einer Onlineversammlung zum Stand der Dinge informieren.