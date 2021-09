Unterkirnach vor 1 Stunde

Nach Corona-Fällen im Unterkirnacher Kindergarten: Dorffest findet statt, aber mit weniger Besuchern

Das Unterkirnacher Dorffest auf der Freilichtbühne am Schlossberg findet an diesem Wochenende von Samstagabend bis Montagabend beinahe wie ursprünglich geplant statt. Das teilte der Festausschuss von Feuerwehr, Fußballclub, Musikverein und Narrenzunft am Donnerstagvormittag mit.