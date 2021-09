Am Mittwoch soll es sicherheitshalber nochmals Tests für den Kindergarten gaben. Die jüngsten Testergebnisse stimmen die Verantwortlichen aber bereits optimistisch. Unterdessen wurde die Eröffnungsfeier des neuen Treffpunkts am Mühlenplatz abgesagt.

17 Kinder und eine Erzieherin der beiden Krippengruppen des Kindergartens in Unterkirnach stehen inzwischen unter Quarantäne. Ein Kind der Krippe wurde am Wochenende positiv getestet. Bei einem weiteren Kind zeigte am Montagmorgen bei der Testaktion