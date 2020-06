von Cornelia Putschbach

Erleichterung im Betreuten Wohnen „An der Alten Schmiede“ in Unterkirnach: Am Donnerstagabend wurden die Ergebnisse der Coronatests bekannt. Kein weiterer Bewohner wurde positiv getestet. Das heißt kein weiterer Bewohner hat sich infiziert.

Unterkirnach Corona-Fall im Betreuten Wohnen in Unterkirnach

Nachdem bei einem Bewohner der Wohnanlage eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde, waren am Wochenende die Bewohner der 14 weiteren Wohnungen auf Anraten des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt worden. Der erste Betroffene war zuvor in die Klinik eingeliefert worden. Am Montag wurde dann auch bei allen weiteren Bewohnern ein Abstrich genommen. Dann war Geduld gefragt. Erst am Donnerstagabend lagen die Ergebnisse vor. Für die Bewohner der Wohnanlage ist die Quarantäne nun mit sofortiger Wirkung wieder aufgehoben worden.