An der Skateranlage Umläufle ist es am Montagabend, 31. Oktober, kurz vor Mitternacht zu einem schweren Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher gekommen. Wie die Polizei informiert, habe eine Person dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten.

Die Ermittlungen haben nun weitere Erkenntnisse zu Tage gefördert: die Gruppe Heranwachsender sei demnach von zwei bis drei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden.

Gezielter Tritt gegen den Kopf

Laut Polizei schlugen diese zunächst mit Fäusten auf die Geschädigten ein. Weiterhin wurden sie mit Fußtritten, auch am Boden liegend, traktiert. Ein 22-jähriger Geschädigter habe dabei schwerste Verletzungen erlitten, als er von einem der Täter mit einem gezielten Fußtritt gegen den Kopf hart getroffen wurde und dadurch unkontrolliert in die Skateranlage fiel.

Schwere Verletzung

Durch das Fallen sei er hart auf dem Asphalt aufgeschlagen, weshalb er schwere Kopfverletzungen erlitt und sofort das Bewusstsein verlor. Die Angreifer flüchteten im Anschluss unerkannt. Zur ärztlichen Notversorgung kam ein Rettungshubschrauber in den Einsatz, der den jungen Mann in einer Klinik flog.

Gruppe mit Sturmhauben

Zur Klärung dieser massiven Straftat ist die Polizei auf sachdienliche Hinweise angewiesen. Die etwa zehnköpfige Gruppierung, mit welcher die Täter unterwegs gewesen sind, fiel insbesondere durch das Tragen von Sturmhauben am Halloweenabend auf. Gesucht werden weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der die Täter angehörigen Gruppe sowie zum Tatablauf geben können. Auch am Tatabend im Bereich des Skaterparks aufgenommene Videos oder Fotos sind hilfreich. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461/9410.