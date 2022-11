Tuttlingen vor 1 Stunde

Brutaler Überfall an der Skateranlage: 22-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Mehrere Täter sollen am Montag, kurz vor Mitternacht, eine sechsköpfige Gruppe am Montag attackiert habe. Sie traktierten ihre Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten. Auch in wehrloser Lage.