Ab sofort werden Bücher und andere Medien für lange Corona-Tage auch nach Hause geliefert.

„Damit niemandem während der infektionsschützenden Maßnahmen die Decke auf den Kopf fällt oder gar Langeweile droht, bietet die Stadtbibliothek ihren Lesern nun einen Medien-Lieferservice, bei dem man sich die gewünschten Titel nach Hausen bringen lassen kann“, informiert Stadtsprecher Arno Specht. Wer nicht genau weiß, was er lesen will, kann auch eine Wundertüte anfordern. Diese wird altersgerecht vom Bibliotheks-Team zusammengestellt, Wunschthemen sind möglich.

Um die Bücher der Wahl auch ohne Stöbern in den Regalen zu finden, geht man in den Online-Katalog. Die gewünschte Auswahl teilt man dann den Bibliotheksmitarbeiterinnen telefonisch oder per E-Mail mit. Damit alles zügig und reibungslos läuft, müssen bei der Bestellung müssen folgende Angaben gemacht werden: Gewünschte Titel (Angabe so genau wie möglich) – oder die „Wundertüte“ mit maximal zehn Titeln, Bibliotheksausweisnummer (befindet sich unter dem Barcode, beginnt mit 77 oder 78), Vor- und Nachname, Adresse und gewünschter Zustellzeitraum.

Die Zustellung erfolgt bis auf weiteres immer dienstags und donnerstags jeweils zwischen 9 und 11 Uhr und 15 und 17 Uhr. Beliefert werden ausschließlich Tuttlingen und die Stadtteile Eßlingen, Möhringen und Nendingen.

Die Leihfrist der Medien beträgt sechs Wochen, falls die Schließung der Stadtbibliothek länger andauert, verlängert sich die Leihfrist automatisch entsprechend. Es können maximal zehn Medien auf einmal bestellt werden. Die Ausleihe von DVDs ist auf fünf Stück begrenzt.

Die Medienrückgabe sowie die Bezahlung etwaiger Leihgebühren erfolgt vor Ort in der Stadtbibliothek, sobald diese wieder geöffnet ist.

Die Stadtbibliothek ist während der Schließung telefonisch unter der Nummer 07461/161246 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie per E-Mail unter info@stadtbibliothek-tuttlingen.de zu erreichen. Den Online-Katalog findet man unter www.stadtbibliothek-tuttlingen.de.