Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff Nuvaxovid allen Personen ab 18 Jahren für die Grundimmunisierung. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes Tuttlingen steht der Impfstoff ab Freitag, 4. März, im Kreis-Impfzentrum an der Eisenbahnstraße zur Verfügung.

1250 Erstimpfungen sind möglich

Die Kreisverwaltung bezieht sich dabei auf Angaben des Sozialministeriums. Dem Landkreis Tuttlingen werden 2.500 Impfdosen Novavax zugeteilt, sodass damit 1.250 Erstimpfungen durchgeführt werden können. Zur Grundimmunisierung ist es notwendig, dass der Impfstoff zweimal im Abstand von drei Wochen verabreicht wird.

Beim Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax handelt es sich um einen Proteinimpfstoff. Der Impfstoff enthält keine vermehrungsfähigen Viren, sondern einen künstlich hergestellten Eiweißbestandteil aus der Hülle des Virus, das sogenannte Spikeprotein. Er ist also kein sogenannter Totimpfstoff.

Ohne Termin möglich

Wer sich mit diesem Impfstoff gegen Corona schützen lassen will, kann sich ohne Termin am Freitag, 4. März, zwischen 13 und 20 Uhr in der Kreis-Impfstation, Eisenbahnstraße 3, Tuttlingen impfen lassen. Die Kreis-Impfstation ist ab nächster Woche immer freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.