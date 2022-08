Erst sah es nach einem Routineeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte aus: Am 30. Juli ist es in der Stockacher Straße in Tuttlingen zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen. Doch jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft Rottweil mitgeteilt, dass sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen.

Was war passiert? Gegen 23.30 Uhr verständigte eine 18-jährige Bewohnerin des Hauses die Polizei, und teilte mit, dass es in einem Wohngebäude auf der Stockacher Straße brenne. Feuerwehr- und Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass ein Waschraum und eine Küche im Erdgeschoss des Wohnhauses in Brand standen. Durch das schnelle Eingreifen eines 47-jährigen Bewohners und der Feuerwehr Tuttlingen konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnräume verhindert werden. Alle drei im Wohnhaus lebenden Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Rettungswagen brachte eine 45-Jährige wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr Tuttlingen konnte den Brand schließlich löschen. Die Wohnräume im Erdgeschoss sind aktuell unbewohnbar. Der am Gebäude entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 150.000 Euro liegen.

Feuer wurde gelegt

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten der Kriminalpolizei Rottweil von einem versuchten Tötungsdelikt aus, da das Feuer in der Waschküche des Hauses von einem zunächst unbekannten Mann gelegt worden sei. Die 18-jährige Anruferin, die den Brand gemeldet hatte, habe den Unbekannten bei der Tat beobachtet. Als er entdeckt wurde, sei der Mann aus dem Wohnhaus gerannt und in der Dunkelheit geflüchtet.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil haben mittlerweile zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen 22-jährigen Mannes geführt. Eine Richterin des Amtsgerichts Rottweil erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen, welcher diesem bereits eröffnet wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.