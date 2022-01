Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an der Elta in Seitingen-Oberflacht im Landkreis Tuttlingen einen Biber mit einer illegalen Schlingfalle festgehalten und dabei verletzt. Das berichtet das Regierungspräsidiums Freiburg in einer Pressemitteilung. Das Tier konnte gerettet werden, weil Tierschützer der Tierrettung LV Südbaden den Biber entdeckt hatten.

Laut Pressemitteilung sei das Tier mit dem Schwanz in einer Schlingfalle gefangen gewesen, nach einer Wundversorgung konnte es befreit werden. Anschließend hätten die Mitglieder der Organisation den Vorfall an das Regierungspräsidium gemeldet und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Tierschützer: „Das war ein gezielter Angriff“

Bernd Metzger vom LV Tierrettung sagte zu dem Vorfall: „Die Fallen waren so gelegt, um die Biber zu vertreiben oder zu töten.“ Hinter so einer Tat stecke nicht nur ein Spaß ein paar Jugendlicher, sondern mehr. „Das war ein gezielter Angriff auf die Tiere“, so der Tierschützer.

Biber sind „einigen Menschen ein Dorn im Auge“

Der aktuelle Fall ist nicht der erste Versuch, den Bibern in der Region Schaden zuzufügen. Wie das Regierungspräsidium erklärt. Im Oktober 2020 hätten Unbekannte Laufwege der Biber mit Glasscherben ausgelegt. Im Januar 2021 hätten Personen versucht, die Tiere mit vergifteten Brötchen anzulocken. Trotz Untersuchungen der Polizei konnten keine Täter ermittelt werden.

„Diese Ansiedlung scheint einigen Menschen ein Dorn im Auge zu sein, obwohl es nach unseren Kenntnissen bisher zu keinerlei Konflikten durch die Tiere gekommen ist“, sagt Tobias Kock vom Naturschutzreferat im Regierungspräsidium.

Polizei sucht Zeugen

Die Naturschutzverwaltung des Regierungspräsidiums weist darauf hin, dass es sich bei diesen Handlungen zulasten des streng geschützten Bibers um eine Straftat handelt, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.

Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich der Elta oder dem Stettenbach zwischen Seitingen und Gunningen Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise zur Aufklärung dieser Tat beitragen können, werden gebeten, sich im Polizeipräsidium Konstanz, Fachabteilung Gewerbe/Umwelt, Stockacher Straße 158, 78532 Tuttlingen, Telefon 07461/941-0 zu melden.