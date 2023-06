Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) beginnt am Dienstag, 20. Juni, mit der Sanierung der Fahrbahndecke der B14 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen.

Dazu wird der 3,4 Kilometer lange Straßenabschnitt vom Ausbauende an der Kreuzung Stuttgarter Straße /Theodor-Heuss-Allee bis einschließlich des Kreisverkehrs in Richtung Weilheim am Montagabend ab 18 Uhr für voraussichtlich acht Wochen voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch Wurmlingen umgeleitet. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro.

Kreisverkehr wird eingerichtet

Zur Vorbereitung der Umleitungsstrecke wird derzeit eine provisorische Umfahrung des Kreisverkehrs eingerichtet. Die Umleitung führt von Spaichingen und Rietheim-Weilheim kommend über das Provisorium nach Wurmlingen, folgt der Ortsdurchfahrt Wurmlingen (K 5920) über die die B 523 und die Kreuzung Stuttgarter Straße zurück zur B 14.

Tuttlingen 600 PS machen zu viel Lärm: 22-jähriger Poser beschleunigt AMG-Mercedes in den Bußgeldbereich Das könnte Sie auch interessieren

Die Einmündung der K 5920 in die B 523 wird mit einer Ampelschaltung geregelt. Der Verkehr in der Gegenrichtung folgt derselben Strecke.

Den Bereich weiträumig umfahren

Das RP bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger der Umleitungsstrecke um Verständnis für die Behinderungen. Den überörtlichen Verkehrsteilnehmern rät die Behörde, den Bereich weiträumig zu umfahren und als alternative Route die B 311 über Geisingen zu nutzen.

Das RP weist darauf hin, dass aufgrund der Verkehrs- und Arbeitssicherheit eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße nicht ausreichend wäre. Zudem ermögliche die Vollsperrung eine möglichst kurze Bauzeit.