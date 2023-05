Der Tatbestand prangt auf der Innenseite einer Kabine auf der Jungentoilette des Container-Dorfes IKG. Die Polizei ermittelt seit Mittwoch wegen einer Amok-Ankündigung per Kritzelei.

Der Schriftzug laute: „Amoklauf Freitag.“ Sie war am Mittwochvormittag von einem Unbekannten in einer Jungentoilette mit einem Edding-Stift hinterlassen worden. Der Hausmeister der Schule entdeckte die Kritzelei am Mittwoch gegen 11 Uhr und verständigte die Schulleitung, welche die Polizei informierte.

Keiner gibt die Tat zu

Der Urheber der Schmiererei ist laut Mitteilung der Polizei bislang nicht bekannt. Trotz einer Information der Schule über den Vorfall an Schüler und Lehrer hat sich bislang niemand gemeldet, der den Schriftzug – möglicherweise auch unüberlegt – an der Innenseite der Toilette angebracht hat.

Wie die Experten die Gefahr einschätzen

Die Polizei hat noch am Montag zur Gefahreneinschätzung die Situation von einem Expertenteam analysieren lassen. Demzufolge wird der Fall zwar ernstgenommen, aber keine konkrete Gefährdung gesehen. Rückschlüsse auf ein Motiv oder einen Zusammenhang mit anderen Taten seien nicht erkennbar.

Von der Schulleitung wurden auch die Eltern der Schüler in Kenntnis gesetzt. Schulleitung und Polizei stehen nach wie vor in engem Kontakt.