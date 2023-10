Das Zwiebelkuchenfest des Musikvereins Harmonie Tennenbronn will gut vorbereitet sein. Das beginnt bereits mit dem Wareneinkauf, kurz vor dem Fest werden bei Monika Kaltenbacher rund 45 Kilogramm Zwiebeln geschnitten. Es ist Ehrensache für Familienmitglieder und Helfer vom Musikverein, beim Zwiebelschneiden dabei zu sein. Ob es auch tränende Augen gegeben hat, bleibt für dieses Fest ein Geheimnis. Der Mühlenplatz um die Eichbacher Mühle bot dann einen guten Anblick, denn so viele Besucher zu früher Zeit nach dem Auftakt hatte es nicht alle Jahre gegeben. Aufgrund der Wettermeldung, dass Regen zu erwarten sei, verbunden mit heftigem Wind, wurde heuer auf das Aufstellen des Zeltes verzichtet. Und etwas anderes wurde ebenfalls geändert: Die Mühle gehörte diesmal dem Personal, das sich um den Kaffee, die Kuchen und den Zwiebelkuchen gekümmert hat. Es wäre einfach zu eng geworden in dem Raum.

Im Gespräch mit Monika Kaltenbacher schilderte diese, dass die Zwiebelkuchenbäcker bereits um halb neun Uhr am Morgen mit dem Teig begonnen haben. Etliche Helfer haben der Vorsitzenden Daniela Laufer dabei geholfen. Alles, was benötigt wurde, hatten die Helfer zuvor abgewogen, damit alle Kuchen mit der gleichen Menge Zwiebeln belegt werden konnten. Zeitgleich wurden vier Kuchen gebacken und mit dem Kurierdienst des Musikvereins zum Mühlenplatz gefahren. Es war dann auch ein Drahtseilakt, zwischen den Gästen in die Mühle zu gelangen. Das Tablet mit den vier Kuchen musste oft in die Höhe gehalten werden, um durchzukommen.

Monika Kaltenbacher stand an der Kaffeetheke und hatte alle Hände voll zu tun, dem Wunsch des Bedienungspersonals nachzukommen. Die Zwiebelkuchen wurden portioniert und gleich aufgeschnitten, denn die Gäste warteten bereits ungeduldig. Dazu passte der neue Süße aus dem reichhaltigen Angebot. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste durch das Vororchester der Jugend- und Hauptkapelle.