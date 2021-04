Mitte März sind die Corona-Infektionszahlen in Schramberg in die Höhe gestiegen. Mit verantwortlich dafür waren mehrere Corona-Ausbrüche in Tennenbronn, unter anderem in einem Kindergarten und in einer Schreinerei. Besonders tragisch: Jetzt wurde bekannt, dass der Inhaber der Schreinerei, Christoph Moosmann, in Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist.

Inzwischen sinken die Infektionszahlen in der Gesamtstadt Schramberg wieder. Von rund 100 Fällen an Ostern auf aktuell 40 Fälle. In Tennenbronn hat der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes vor einer Woche erstmals eine Schnelltestaktion angeboten. 223 Personen haben das Angebot angenommen, bei einer Person war der Test positiv. Aufgrund der großen Resonanz wurde in Abstimmung mit der Ortsverwaltung vereinbart, zunächst an den kommenden beiden Samstagen erneut eine Schnelltestaktion anzubieten.

Konzept überzeugt

„Ich bin sehr froh über diese Aktion und sehr dankbar, dass sich die Mitglieder des Ortsvereins so ins Zeug legen“, sagt der Tennenbronner Ortsvorsteher Manfred Moosmann auf Anfrage unserer Zeitung. Zunächst wurde eine entsprechende Anfrage des Rotkreuz-Ortsvereins mit Bedenken gegenüber der korrekten Durchführbarkeit wegen des hohen Aufwands als unwahrscheinlich angesehen. Doch das Konzept überzeugte. Statt der avisierten Einrichtung eines Schnelltestzentrums im Gästetreff, der für Personen ohne Mobilität nur schwer erreichbar gewesen wäre, stellte die Ortsverwaltung kurzerhand die Festhalle zur Verfügung. „Die Halle benötigen wir im Moment ja nicht für Veranstaltungen“, sagt Moosmann. In zwei Teststraßen konnten so in wenigen Stunden die testwilligen Personen ohne lange Wartezeit getestet werden.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet der Rotkreuz-Ortsverein an den kommenden Samstagen, am 10. und am 17. April, zwei weitere Schnelltestaktionen an. Wer sich kostenlos testen lassen will, kann ohne Voranmeldung zwischen 13 und 6 Uhr in die Festhalle kommen. Ob die Aktionstage darüber hinaus fortgesetzt werden, soll abhängig von der Resonanz der beiden Tage entschieden werden.