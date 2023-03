Das eigentliche Flechten von Weiden zu dekorativen und praktischen Körben stellt das Heimathaus zwar erst an einem Themensonntag Anfang September vor, aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das Projekt, heißt es in einer Mitteilung. Fleißige Helferinnen und Helfer haben die Weiden im Februar geschnitten. Ein Aufruf um weitere Mitstreiter hat erfreuliche Resonanz gefunden und Interesse am alten Handwerk gezeigt. Die geschnittenen Weiden wurden bereits zum Teil geputzt und sortiert.

Dabei müssen die Seitentriebe der Weidenruten entfernt werden, damit die Rute geflochten werden kann. Danach werden die Weidenruten auf Länge sortiert und zum Trocknen gelagert. Damit sie später verarbeitet werden können, müssen die getrockneten Weiden vor dem Flechten in Wasser eingeweicht werden.

Wer kann helfen?

Die Heimathausgruppe sucht deshalb eine Wanne oder ein altes Tränkefass, das aufgeschnitten werden kann. Zwei Meter lang sollte der Behälter sein, damit die Weiden eben liegend genügend Platz finden. Wer kann helfen? Kontakt unter der Telefonnummer 0159 04189140 oder per E-Mail an weiden@heimathaus-tennenbronn.de.