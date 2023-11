Für den am 2. Dezember stattfindenden Weihnachtsmarkt in Tennenbronn laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen. Für Felix Lehmann, Vorsitzender der Bürgervereinigung Eichbach mit den Ichbe-Hexen, ist die vorbereitende Phase zur Organisation des Weihnachtsmarktes längst angelaufen. So kümmert er sich darum, Rücksprache mit allen Beteiligten zu halten. „Es ist kein Selbstläufer, da muss man nachfragen; es kann immer mal sein, dass irgendein Verein oder beteiligte Privatpersonen sich zurückziehen.“ Doch Felix Lehmann ist positiv gestimmt und sieht auch nicht, dass sich jemand aus dem Veranstalterkreis verabschieden möchte.

Wie es so ist, zeigen die im Vorjahr beteiligten Vereine, dass sie zum Tennenbronner Weihnachtsmarkt stehen. Ebenso muss die Organisation in Richtung Marktstände rechtzeitig angemeldet sein, damit diese aufgebaut werden können. „Dazu brauchen wir auch Stromanschlüsse auf dem Dorfplatz“, sagt Felix Lehmann. Die Anschlüsse werden von einem Fachbetrieb vorgenommen. „Da können wir kein Risiko eingehen“, sagt der Organisator. Wenn dann um zehn Uhr alle Beteiligten ihre Stände eingerichtet haben, kann der Weihnachtsmarkt pünktlich eröffnet werden. Dass sich der Nikolaus auf 14.30 Uhr angemeldet hat, gehört seit Jahren dazu, weiß Felix Lehmann. Gerade für die Kinder sei dieser Moment auch wichtig, betont er.

Das Angebot wird reichhaltig sein. Die Ichbe-Hexe bieten Kartoffellocken, Striebele und Adventskränze an. Mit „Zauberhaften Geschenkideen aus Annas Ideenwerkstättle“ wartet Anna Storz auf. Tamara Oehl bringt „Gewürzzauber By Tamara“ mit, und der Evangelische Kindergarten wartet mit Waffeln und selbst erzeugten Likören auf. Der Imkerverein bietet Crèpes und Imkerprodukte. Beim Fußballverein gibt es Waffeln und Hot-Aperol.

Heiko Kopp bietet Holzkunstwerke und Liköre an, während die Ministranten mit Gulaschsuppe vertreten sind. Bastelsachen bietet Kornelia Rahner an; der Förderverein Sport- und Festhalle ist seinerseits mit Schupfnudeln, Lumumba und Hot Lillie vertreten. Blackwood bietet Glühaperol und Liköre an. Die drei Freunde sind mit Grillwürsten, Weihnachtsbäumen und Mistelzweigen vor Ort. Die Sportschützen bieten Cilli con Carne und Glühgin an. Bei der Bürgervereinigung RPPR gibt es Raclette und Glühmost. Der Evangelische Förderverein setzt auf Linzertorten, und Helena Maurer bietet Holzpostkarten und Holzdekoartikel an.