von SK

Zwei leicht verletzte Personen und Schaden in Höhe von rund 14 000 Euro sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalles, der sich am Montag gegen 16 Uhr an der Einmündung der Straßen „Steinhalden„ und „Vogte“ ereignete.

Ein 58-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Renault Kadjar auf der Straße „Steinhalden„ in Richtung der Straße „Im Tal“. An der Einmündung zur Straße „Vogte“ missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-jährigen Citroen-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam.

Beide Autoinsassen wurden durch den heftigen Aufprall leicht verletzt und durch Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst musste beide total beschädigten Autos aufladen und abtransportieren.