Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat bei einem glättebedingten Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen zwischen St. Georgen und Langenschiltach Verletzungen erlitten. Das meldet die Polizei am Montag.

„Der Mann fuhr gegen 5.45 Uhr mit einem VW Golf von St. Georgen über die L 175 in Richtung Langenschiltach“, heißt es in der Mitteilung. Kurz nach der Abzweigung der Kreisstraße 5724 sei der Golf auf der zu dieser Zeit winterglatten Berneckstraße ins Schleudern geraten, von der L 175 abgekommen und habe sich in einem angrenzenden Acker überschlagen.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 29-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. „Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des schon älteren und mit rund 3000 Euro total beschädigten Autos“, so die Beamten.