von SK

An der Einmündung der Buchenberger Straße in die Bundesstraße 33 ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine 24-jährige Toyota-Fahrerin hatte laut Polizei die Vorfahrt einer 92-jährigen Opel-Fahrerin, die von der B33 abbog, missachtet. Die junge Frau gab an, den Opel der Rentnerin übersehen zu haben.

An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Opel-Kleinwagen wurde auf der Seite großflächig beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.