Bereits am Ostersamstag ist es auf dem Aldi-Parkplatz in der Industriestraße zu einer Unfallflucht gekommen, die aber erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde. Laut deren Angaben beschädigte ein Unbekannter Autofahrer wohl bei einem Parkmanöver zwischen 12.15 und 12.45 Uhr einen schwarzen Audi Q5 mittig an der hinteren Stoßstange.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in der Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher danach davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher. Diese werden vom Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 entgegengenommen.