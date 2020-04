Bei einem Parkmanöver hat ein Unbekannter am Donnerstagabend ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dieser zwischen 17.40 und 19.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange eines Mercedes GLC. Unklar ist jedoch, wo es zu dem Vorfall kam, da der Geschädigte den Schaden erst zu Hause bemerkte. In Frage kommen demnach der Lidl-Parkplatz in der Industriestraße und der Edeka-Parkplatz in der Schulstraße.

Der Unfallverursacher jedenfalls fuhr nach dem Rempler davon, ohne sich um den Schaden von rund 4500 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die zur fraglichen Zeit an den beiden genannten Orten Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können. Diese nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Nummer 07724/949500 entgegen.