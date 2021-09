Der St. Georgener Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr voraussichtlich am Samstag, 4. Dezember, statt. Das teilt Maike Gallinger, Pressesprecherin der Stadt St. Georgen, auf eine SÜDKURIER-Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung abgesagt worden. Die Auflagen waren nach Ansicht der Veranstalter nicht umsetzbar. Dazu hätten im Vorjahr unter anderem Einlasskontrollen gehört. Aus diesem Grund hatte man sich vor rund einem Jahr frühzeitig zur Absage entschieden.

Die Corona-Verordnung des Landes werde auch in diesem Jahr, so teilt Maike Gallinger mit, wichtige Grundlage der Planungen sein. Diese sollen in den nächsten Wochen beginnen. In diesem Jahr dürften die Auflagen im Dezember jedoch erheblich weniger umfangreich sein, weshalb die Vorzeichen wesentlich positiver sind.