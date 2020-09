von SK

Das Weihnachtsmarkt-Organisationsteam des FV/DJK St. Georgen hat nach Absprache mit allen Beteiligten und Partnern entschieden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt in St. Georgen abzusagen. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Montag.

Die aktuell geltenden Vorschriften für Veranstaltungen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus sieht das Organisationsteam für den Weihnachtsmarkt als nicht umsetzbar an. Dazu gehören unter anderem die Überwachung einer maximalen Teilnehmerzahl, Einlasskontrollen und die Einhaltung des Mindestabstands beim Stöbern an den Ständen. So muss der St. Georgener Weihnachtsmarkt, wie andere in der Region, 2020 leider ausfallen.