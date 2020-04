Gute Nachrichten aus dem Lorenzhaus: Mit Stand Mittwochvormittag meldet der Geschäftsführer der evangelischen Altenhilfe, Markus Schrieder: „Wir sind coronafrei.“ Konkret gelten die letzten mit dem Coronavirus infizierten Bewohner seit Mittwoch als genesen. „Als genesen gelten die Patienten 14 Tage nach Ausbruch der Krankheit plus zwei weitere Tage ohne Symptome“, erklärt Schrieder.

17 erkrankt, vier verstorben

Insgesamt sind im Lorenzhaus in den vergangenen Wochen 17 Bewohner an der Virusinfektion erkrankt. „Leider sind auch vier Bewohner mit der Coronainfektion verstorben, was wir sehr bedauern“, so Schrieder. Die vier Bewohner waren im Alter zwischen Anfang 70 und Mitte 80 und hätten jeweils Vorerkrankungen gehabt.

19 infizierte Mitarbeiter wieder gesund

Auch die neun Mitarbeiter, die sich mit Covid-19 infiziert haben, seien alle wieder genesen und könnten wieder arbeiten. „Das ist ein großer Schritt für uns alle und zeigt, dass Corona uns nicht in die Knie zwingt“, sagte Schrieder. Das positive Ergebnis führt der Geschäftsführer auf das umsichtige Handeln aller Beteiligten zurück.

St. Georgen Weitere bestätigte Fälle im Lorenzhaus: Jeweils vier Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Coronavirus getestet Das könnte Sie auch interessieren

Im Lorenzhaus gelten seit Wochen strengste Hygienevorschriften. Man wolle jetzt auf keinen Fall leichtsinnig werden, sämtliche Schutzmaßnahmen bleiben bestehen. Dazu gehört, dass die Bewohner weiterhin weitgehend isoliert bleiben müssen. Das gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten findet nicht statt, die Mitarbeiter arbeiten unter Vollschutz.

Das Elisabethhaus sowie die ambulanten Dienste der evangelischen Altenhilfe sind bislang nicht von einer Coronainfektion betroffen.

Bergetappe gewonnen, nicht die Tour de France

An dem Ergebnis, das derzeit nur ein Zwischenstand sein kann, wie Schrieder weiß, hätte auch die großartige Unterstützung von außen beigetragen. „Mein Dank geht an alle, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben, von der Bereitstellung von Gesichtsmasken bis zu Spenden jeglicher Art“, so Schrieder. Er wisse, dass sich die Situation auch wieder verändern kann. „Wir haben noch nicht die Tour de France gewonnen, aber eine Bergetappe.“

In St. Georgen wurden bislang laut Information des Landratsamtes 33 infizierte Personen registriert.